«الصحة» تبدأ اليوم التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية

مسقط ـ العُمانية تبدأ اليوم وزارة الصحة التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل (أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والاضطرابات الكلوية والكبدية والعصبية والدموية أو الأيضية بما في ذلك داء السكري «غير المنضبط»، والسمنة المفرطة من البالغين والأطفال)، إضافةً إلى الحوامل والمعتمرين والعاملين في القطاع الصحي والأطفال في عمر 24 شهرًا. ودعت الوزارة الفئات المذكورة إلى التوجُّه لأقرب مؤسسة صحية لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية تجنبًا للإصابة بعدوى الإنفلونزا التي تصيب الجهاز التنفسي مما قد يسبب مضاعفات خطيرة. ووضحت الوزارة أنَّ اللقاح متوافر في القطاع الصحي الخاص للراغبين في أخذه من المواطنين والمقيمين في المجتمع من غير المستهدفين في الإعلان.

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