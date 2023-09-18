برنامج تدريبي حول (بناء قدرات الباحثين والمبتكرين الشباب)

مسقط ـ «الخليج 365»:

بدأت يوم أمس بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بدائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية حلقات عمل برنامج التدريب الشامل (بناء قدرات الباحثين والمبتكرين) والتي تستمر لغاية السابع والعشرين من الشهر الجاري بفندق سينتارا ـ العذيبة. يستهدف البرنامج طلبة الجامعات والكليات والباحثين عن عمل والموظفين والمهتمين بمجال الابتكار، وتسعى الوزارة من خلال إقامة هذه الحلقات إلى بناء وتطوير مهارات وقدرات الباحثين والمبتكرين والأفراد من مختلف القطاعات في سلطنة عمان، بالإضافة إلى دعم وتعزيز القدرات البحثية والابتكارية لدى المهتمين، وإبراز شغفهم بتنوع مجالاتها، كما يُعدُّ البرنامج فرصة لتطوير أفكار الباحثين والمبتكرين المجيدين وعرضها والتسويق لها عند المستثمرين وأصحاب العلاقة.

اشتمل البرنامج على (7) حلقات عمل قدمها مختصون وباحثون من معهد نبراس لخدمات التدريب. وقد تعرف المشاركون في حلقة العمل الأولى على أساسيات التسويق لابتكاراتهم والتخطيط التسويقي ومستهدفات التسويق وأهمية الحملات التسويقية المختلفة وذلك بهدف تمكين المبتكرين من التسويق لأفكارهم وتحليل السوق للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستهدفين وتعظيم الربح والعائد الاقتصادي. كما يتعرف المشاركون في اليوم الثاني من البرنامج على آليات اختيار المشروع على أساس ابتكاري وذلك عبر فهم السوق المحيطة وإجراء البحوث الاستقصائية من خلال وسائل وأدوات البحث الاستقصائي، وفهم الفئة المستفيدة من هذا المشروع واحتياجاتها، وتحويل الفكرة إلى مخطط تجاري، إلى جانب تحليل الأفكار الابتكارية وإمكانية تحويلها إلى منتجات، وفهم التصميم الثلاثي الأبعاد والهندسة العكسية، والنمذجة بالطباعة ثلاثية الأبعاد. بعد ذلك يتعرف المشاركون على مهارات عرض الفكرة الابتكارية والاتصال الفعال في عرض وتسويق الأفكار الابتكارية للمستثمرين وأساسيات بناء شراكات فعالة مستدامة.