بدء فعاليات معرض ومؤتمر عمان للغذاء والضيافة 2023م

كتبت ـ ليلى الرجيبية:

تصوير ـ إبراهيم الشكيلي

بدأت أمس أعمال النسخة السادسة عشرة من معرض عمان للغذاء والضيافة 2023 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، برعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة بمشاركة عارضين محليين وإقليميين ودوليين من 13 دولة من مختلف أنحاء العالم، والذي يستمر حتى يوم غد الأربعاء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. وقال معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: يهدف المعرض إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد المحلي. كما أنَّه يمكِّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاطلاع على أحدث التقنيات التكنولوجية والعلامات التجارية العالمية واكتساب المزيد من الخبرات والرؤى حول مستجدات صناعة الغذاء والضيافة.

وأضاف معاليه: إنَّ منطقة نجد تُعدُّ من المناطق المهمة ونسعى إلى تطويرها وتطوير بقية المحافظات ذات الإنتاج الزراعي، ونسعى من خلال تطوير هذه المحافظات للتوسع في الإنتاج الزراعي لتُسهم بشكل أفضل في تحقيق الأمن الغذائي، وخلال الفترة القادمة نركز على بعض المزارع التخصصية لإنتاج محاصيل زراعية تحتاج إليها سلطنة عمان ونحاول زراعتها بشكل أفضل، داعيًا المستثمرين التركيز على هذه المحاصيل وزيادتها لتحقيق الأمن الغذائي المطلوب.

ويأتي معرض ومؤتمر عمان للغذاء والضيافة 2023 للترويج لأحدث العروض في مختلف القطاعات مثل الأغذية والمشروبات والزراعة وصيد الأسماك وتقنيات معالجة الأغذية ومعدَّات الطبخ والضيافة وتموين الطعام وحلول المقاهي والمطاعم. كما أنَّه يوفر لخبراء الصناعات منصَّة فريدة من نوعها لتوسيع شبكة علاقاتهم وتعاوناتهم الاستراتيجية واستكشاف المنتجات والحصول على رؤى حول أحدث اتجاهات الصناعة لتعزيز وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني. كما يقدِّم المعرض فرص للتبادل الثقافي وفرص التعاون في قطاعات الأغذية والضيافة والسياحة.

كما يتضمن المعرض إقامة ندوات وبرامج اجتماعية مصممة لاستكشاف فرص وتحدِّيات صناعة الضيافة في سلطنة عُمان.