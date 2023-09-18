أكتوبر القادم .. فعاليات متنوعة للجمعية العمانية للسرطان احتفاء بـ«الشريط الوردي»

كتب ـ عبدالله الجرداني:

أعلنت الجمعية العُمانية للسرطان خلال المؤتمر الصحفي الذي نظَّمته أمس عن تنظيم فعاليات شهر أكتوبر العالمي للشريط الوردي للتوعية بسرطان الثدي في جميع أنحاء سلطنة عمان عبر شعار:(كلُّ خطوة تحتسب). وأوضحت أنَّها تحتفل بهذه المناسبة للسنة التاسعة عشرة ويتضمن الحفل هذا العام كافة أنواع التوعية بسرطان الثدي بمشاركة جميع الجهات كالمدارس والكلِّيات والشركات والمجتمع. وتقام الفعاليات طيلة شهر أكتوبر القادم في عدد من المراكز التجارية في الفترة من الساعة العاشرة صباحًا إلى السادسة مساء. ودعت الجمعية الجمهور للمشاركة والانضمام للفعاليات المختلفة التي تحوي جملة من الأنشطة منها برامج التوعية بسرطان الثدي، وتصوير الثدي بالأشعة السينية المتنقلة (الماموجرام)، الفحص السريري المجاني للثدي وبرامج لتعليم النساء كيفية إجراء الفحص الذاتي، برامج وأنشطة توعوية في المدارس والكلِّيات والشركات. وتختتم فعاليات الشريط الوردي بالمسير السنوي، وقد نجحت الجمعية العُمانية للسرطان في عام 2022م في تنظيم المسير السنوي الثامن عشر بمشاركة ما يقارب 8000 مشارك، وسيكون المَسير لهذا العام يوم الجمعة بتاريخ 3 نوفمبر 2023 في حديقة القرم الطبيعية، حيث سيرتدي جميع المشاركين قميصًا عالي الجودة يسلم للمشارك مجانًا عند التسجيل للمسير. ويأتي المسير لدعم مرضى السرطان والناجين منه وأُسرهم، وإيجاد الوعي في المجتمع عن مرض السرطان وكيفية الوقاية والعلاج، ‌إلى جانب جمع التبرعات والصدقات لدعم الجمعية وأنشطتها، وسيكون التسجيل متاحًا كلَّ يوم خميس وجمعة وسبت في مقر الجمعية وعدد من المراكز التجارية بمسقط.