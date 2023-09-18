بدء فعاليات التمرين العماني ـ البحريني «النمر العربي 5»

الجبل الأخضر ـ العُمانية: بدأت أمس فعاليات التمرين العُماني ـ البحريني المشترك (النمر العربي 5) الذي ينفِّذه الجيش السُّلطاني العُماني ممثلًا بمظلات سلطان عُمان مع كتيبة الصاعقة الملكية/‏22 بقوة دفاع البحرين، والذي ستنفذ فعالياته بمناطق التدريب بولاية الجبل الأخضر بين القوات المشاركة، ويستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري. يأتي تنفيذ هذا التمرين في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السُّلطاني العُماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبيه، وذلك ضِمْن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة، وفق الخطط المرسومة بما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة.

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