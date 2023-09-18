رئيس أركان قوات السلطان المسلحة يستقبل مسؤولا قطريا

استقبل الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السُّلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس وفد مديرية المراسم والعلاقات العامة بالقوات المسلحة القطرية برئاسة العميد (مهندس) بحري صالح علي الساعي مدير المراسم والعلاقات العامة الذي يزور سلطنة عمان حاليًّا. وقد رحَّب الفريق الركن بحري رئيس أركان قوات السُّلطان المسلحة بالوفد، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، ووجهات النظر حول عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة العميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة، وعدد من كبار الضباط برئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة، والملحق العسكري بسفارة دولة قطر بمسقط. وقد وصل العميد (مهندس) بحري مدير المراسم والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدولة قطر والوفد المرافق له إلى البلاد يوم أمس الأول في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان تستغرق عدَّة أيام، وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مطار مسقط الدولي العميد الركن رئيس التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة، كما كان في الاستقبال الملحق العسكري بسفارة دولة قطر بمسقط.

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