استعراض أحدث الابتكارات بمعرض ومؤتمر عمان للصحة

تغطية ـ سليمان الهنائي:

تصوير ـ إبراهيم الشكيلي

انطلق أمس معرض ومؤتمر عُمان للصحة الذي تنظِّمه شركة أعمال المعارض العُمانية «كونكت« بالتعاون مع وزارة الصحة ـ ممثَّلةً بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة لمركز ضمان الجودة والمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة ـ في نسخته الثانية عشرة ويستمر حتى 20 من الشهر الجاري، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك برعاية السَّيد خالد بن حمد البوسعيدي.

ويشمل البرنامج إقامة مؤتمر عُمان للصحة المعتمد من برنامج التطوير المهني المستمر، ويضم المعرض أحدث الابتكارات والاكتشافات الرائدة في مجال الرعاية الصحية.

وتأتي أهمية المعرض تجسيدًا لما تقدمه التقية الحديثة من تطورات في مجال الرعاية الصحية ليعزز من الاستفادة وتبادل الخبرات بين المؤسسات المشاركة في المعرض التي تحتضنه سلطنة عُمان ويُعدُّ أكبر وأبرز حدث دولي متخصص لهذا القطاع حيث يستضيف المعرض هذا العام أكثر من 160 رائد أعمال محلِّي، وأيضًا مؤسسات طبية عالمية تشارك في المعرض من الهند وإيران وماليزيا وتايلند وبولندا وباكستان والمملكة المتحدة ولبنان يتوقع أن يستضيف المؤتمر أكثر من 6000 زائر للمعرض و800 زائر للمؤتمر. يُعدُّ المعرض فرصة لاستعراض أحدث المنتجات في مجال الرعاية الصحية ويقدم مساحة فريدة للمشاركين للاطلاع على أحدث الاتجاهات ويعزز فرص التعاون والتواصل بين المؤسسات الصيحة وبناء شراكات استراتيجية في بيئة تسهّل التوسع الاستراتيحي في مجال الرعاية الصحية وتعزيز الانتشار والوصول إلى السوق.

وقال ساجو جورج المدير العام لشركة الفارسي مي: إنَّ معرض ومؤتمر عُمان للصحة 2023 يُعدُّ منصَّة تعزز التعاون بين أصحاب المؤسسات الصحية والمتخصصة في مجال الرعاية الصحية، مشيدًا بما يمتاز به المعرض الذي يجمع بين الخبراء والاستشاريين في المجال الطبي، وأيضًا المستشفيات والموردين والعملاء من دول مختلفة تحت سقف واحد وذلك لمعرفة ما توصل إليه العلم الحديث من حداثة وتقنية تمكِّن الزائر من الاستفادة والاطلاع عليها وإتاحة الفرصة لبناء علاقات جديدة مع المرضى والزائرين.

ويقام المعرض تزامنًا مع مؤتمر عمان للصحة والذي يهدف إلى تحفيز نقاشات مثرية حول مجموعة متنوعة من المواضيع ذات الصلة، حيث شهد اليوم الأول من المؤتمر تركيزًا مكثَّفًا على تطوير سياسات مستدامة لتحسين رعاية المرضى والابتكارات في بنية الرعاية الصحية وأهمية التعليم الطبي.

كما تناول مناقشات اللجان وتفاصيل التأمين بالإضافة إلى استكشاف أساليب متنوعة لتمويل الرعاية الصحية.