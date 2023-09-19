بلدي جنوب الباطنة يستعرض عددا من المشاريع للعام القادم

الرستاق ـ من منى منصور الخروصيه:

ناقش صباح أمس المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه الدوري السابع لهذا العام، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المجلس، وذلك في الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ جنوب الباطنة رئيس المجلس البلدي وبحضور أعضاء المجلس البلدي.

في بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ محافظ جنوب الباطنة رئيس المجلس بالحضور شاكرا كافة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

وكذلك تم استعراض الموقف التنفيذي لمشاريع بلدية جنوب الباطنة لعام 2023م وكذلك استعراض للمشاريع التي سوف تنفذ بكافة ولايات محافظة جنوب الباطنة لعام 2024م وهي : مشروع تصميم ورصف الطرق الداخلية بولايات المحافظة ( ربط الخدمات السكنية والتجارية والصناعية والمرافق العامة (وتطوير مراكز الولايات وتحسين مداخل الولايات بالمحافظة وتنفيذ مشروع الواحة بولاية الرستاق وتطوير منطقة سحكون في ولاية العوابي وتطوير حديقة وادي المعاول وتطوير حديقة المصنعة وتطوير حديقة بركاء العامة وتنفيذ مشروع( ستي ووك ) بولاية الرستاق وتطوير موقع طوي الحارة المرحلة الثانية وإنشاء سوق الطريف التجاري وإنشاء منتزهات بالأحياء السكنية بولاية بركاء (ثلاث مواقع) وإنشاء منتزهات بالأحياء السكنية بالمصنعة (ثلاث مواقع) . وإنشاء منتزهات بالأحياء السكنية بولاية الرستاقر(موقعين) وإنشاء منتزهات بالأحياء السكنية بولاية وادي المعاول (موقعين) وإنشاء منتزهات بالأحياء السكنية بولاية العوابي (موقعين( وإنشاء مسلخ في ولاية الرستاق وإنشاء مسلخ بولاية وادي المعاول وتنفيذ الطرق الداخلية بولايات المحافظة بطول ( 150 ) كلم وتصميم وتنفيذ دوار على مدخل وادي بني خروص بولاية العوابي وإنشاء( ثلاث) عبارات صندوقية على مجاري أودية الحوقين وشرجة هنج والمزاحيط بولاية الرستاق والخدمات الاستشارية لمشاريع المحافظة.

كما تم خلال اجتماع المجلس تقديم عرضا مرئيا من قبل المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة وتم خلال العرض استعراض مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى من خلال أهمية المشروع ومراحله واستعراض التصور الرئيسي للمخطط الهيكلي وتوزيع المناطق الخمس للمشروع وكذلك تم توضيع نوعية استعمال الأراضي وكذلك استعراض الكثافة السكانية والعمرانية خلال الفترة المقبلة.

وكذلك تم استعراض مشروع الجبل الأخضر والقرى التي يشملها المشروع وكما تم خلال العرض توضيح الولايات التابعة لمحافظة جنوب الباطنة التي سوف تستفيد من هذا المشروع ، كما تم توضيع مقترح الطرق التي سوف تربط بولاية الجبل الأخضر عن طريق ولايات محافظة جنوب الباطنة وهي من ولاية العوابي للجبل الأخضر والطريق الأخر من وادي مستل للجبل الأخضر ، كما تم خلال العرض توضيح المخططات العمرانية المتوفرة كبدائل للمستحقين لنظام ” أختر أرضك ” في ولايات محافظة جنوب الباطنة.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على محضر الاجتماع السابق بعد ذلك تم استعراض الردود الواردة لأمانة سر المجلس البلدي والواردة من قبل أصحاب السعادة الولاة بشأن اعتماد بعض المخططات والقطع بمختلف الاستخدامات (الرستاق، بركاء، وادي المعاول، العوابي، المصنعة) وكذلك استعراض الرد الوارد من مدير عام بلدية محافظة جنوب الباطنة بشأن سوق ولاية المصنعة الأهلي.

كما استعرض المجتمعون الرد الوارد من قبل اعضاء المجلس البلدي بولايات الرستاق ونخل والمتعلقة بعدد من الخدمات وصيانة وانارة عدد من الطرق.

كما تم كذلك استعراض الرد الوارد من قبل مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة بشأن تخصيص ارض بحق الانتفاع ببعض الولايات .