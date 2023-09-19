شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

دشَّنت دائرة البلدية بشناص، حملة مكافحة بعوضة الزاعجة، وذلك بمركز لؤلؤة شناص للتسوق، برعاية الشيخ حمدان بن سليم الجحافي نائب والي شناص. تضمَّن حفل التدشين معرضًا توعويًّا ضمَّ في جنباته التبصير بالبعوضة الزاعجة، والأدوات والمواد المستخدمة في مكافحتها، وتوضيحًا عمليًّا عن شكل البعوضة وكيفية التخلص منها، بالإضافة إلى اللوائح والمنشورات التوعوية. وقدَّم المهندس حسن بن علي البرماني مدير دائرة البلدية، عرضًا مرئيًّا للتعريف بالزاعجة المصرية، والجهود التي تبذلها الدائرة في تقصِّي واكتشاف بؤر تكاثرها ومكافحتها للحدِّ من تكاثرها والقضاء عليها، إلى جانب الأمراض التي تتسبب بها البعوضة، مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع الحادِّ وألَم زيكا وحمَّى الضنك، وغيرها من الأمراض والعدوى المنتقلة عبرها.

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين حملة مكافحة البعوضة الزاعجة بشناص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.