الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية العمانية السويسرية

مسقط ـ العُمانية: أقامت وزارة الخارجية أمس احتفالًا بمناسبة مرور 50 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية العُمانية السويسرية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في كلمة خلال الاحتفال إنَّه منذ 50 عامًا والبَلدانِ يتمتعان بعلاقات ثنائية وطيدة، مؤكدًا أنَّ قيادتي البلدين توليان اهتمامًا ملحوظًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ودفعها لآفاق أرحب وأوسع، مضيفًا أنَّ الجانبين يعملان على تعريز علاقاتهما في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وذكر سعادته أنَّنا في سلطنة عُمان، نُثمِّن دَوْر سويسرا على المستوى العالمي، كونها الحاضنة للعديد من المنظمات الأممية وكذلك دَوْرها في الوساطة العالمية. ولفَتَ سعادته إلى أنَّ البلدين لدَيْهما العديد من الجوانب المتشابهة، خصوصًا دَوْرهما على المستوى الدولي في جلب الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار.