بتكليف سام.. وزير الخارجية يترأس وفد سلطنة عمان فـي قمة أهداف التنمية المستدامة بنيويورك

نيويورك ـ العُمانية: بناءً على التكليف السَّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ ترأَّس معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية وفد سلطنة عُمان في قمَّة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023م، التي بدأت أعمالها أمس بمقرِّ الأُمم المُتَّحدة في نيويورك. وألقى معالي السَّيد وزير الخارجية كلمة سلطنة عُمان في افتتاح أعمال القمَّة نقل خلالها تحيَّاتِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ وتقديره للجهود المبذولة في تنظيم هذه القمَّة المهمَّة.

وأكَّد معاليه أنَّ هذا الحدث يأتي في وقت تزداد فيه أهمية الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين واقع الحياة بجميع جوانبها نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة على جميع المحاور.

وقال معاليه إنَّ سلطنة عُمان تبذل جهودًا ملموسة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث جعلت التكنولوجيا والعِلم والتحوُّل الرقمي جزءًا أساسيًّا من استراتيجياتها وتشريعاتها الوطنية، مشيرًا إلى أنَّه من المؤمل أن تُقدِّم سلطنة عُمان تقريرها الوطني الطوعي الثاني في عام 2024م، ممَّا سيبرز التزامها القوي بتحقيق الأهداف ومواصلة التقدم الشامل في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وفي مجالات البيئة والطاقة المتجدِّدة.

وأكَّد معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أنَّ مسار سلطنة عُمان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحسبما نصَّت عليه رؤية عُمان ٢٠٤٠ يعكس التزامها القوي بالعِلم والتكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن دعم الجهود والتعاون الدولي لنقل المعرفة والتكنولوجيا وتيسير الاستثمار وفرص العمل لضمان مستقبل آمن ومزدهر للجميع، مبيِّنًا أنَّ التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات أمْرٌ ضروري ويتطلب فهمًا جيِّدًا للتحدِّيات والفرص، وتطوير الحلول المبتكرة.