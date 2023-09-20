استعرض الخدمات التنموية والاستثمارية بالداخلية

نزوى ـ العُمانية: عقد أمس بمحافظة الداخلية اجتماع المجلس البلدي برئاسة سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن الحجري محافظ الداخلية رئيس المجلس البلدي بحضور الأعضاء كافة.

حيث استعرض المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بتطوير الخدمات والقطاع البلدي والاستثمار بما يخدم المصلحة العامة ويعزز العمل التنموي بالمحافظة.

كما اطلع المجلس على إفادة بلدية الداخلية بشأن مقترح تحديد مواقع مؤقتة للتخييم الشتوي وفق إطار قانوني كما تم وضع تصور بالاشتراطات والضوابط العامة والفنية للتخييم الشتوي.

واستعرض المجلس كذلك إفادة المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة بشأن نقص الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية وتأخر صرف الدواء للمرضى.

وتطرق الاجتماع إلى الطلب المقدم من أهالي الغبرة بولاية نزوى بشأن تأثر منازلهم بسبب الأنواء المناخية من جريان وادي الخبيب، وتم دراسة مقترح إنشاء سد حماية في بداية مسار الوادي لتجنب دخول مياه الأودية للمنازل وتوسعة قناة مسار الوادي من قبل المختصين بدائرة موارد المياه.

واطلع المجلس على إفادة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة بشأن المستجدات والإحصاءات الخاصة بالتعليم وخطط البرامج والتطوير وخطط الاحتياجات المستقبلية وأبرز ملامح الخطة الدراسية الجديدة.

واستعرض المجلس إفادة الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء بشأن الإجراءات المعتمدة للتعامل مع المشتركين من ذوي الإعاقة والمشروعات القائمة بولايات محافظة الداخلية.

كما اطلع المجلس على إفادة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بشأن الإحصاءات التفصيلية لبعض الظواهر السلبية للوقوف عليها والحد من انتشارها.

كما قدمت لجنة تطوير وتنمية المحافظة بالمجلس عرضا مرئيا لمقترح مسابقة للعمل البلدي بين ولايات محافظة الداخلية تهدف إلى تعزيز العمل البلدي بالمحافظة.

كما أقر المجلس عقد حلقة عمل تستهدف أعضاء المجلس البلدي وتشتمل على برنامج توعوي لمستهدفات رؤية عمان 2040 المزمع عقدها في شهر أكتوبر من العام الجاري.

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