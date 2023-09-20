«مهارات وظائف المستقبل» حلقة تدريبية بصلالة

صلالة ــ «الخليج 365» :

نظّمت دائرة المكتبات حلقة تدريبية بعنوان (مهارات وظائف المستقبل) قدمتها الدكتورة علوية بنت علوي آل حفيظ، على مدى يومين وذلك بقاعة الأنشطة بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار والتـي شارك فيها مجموعة من طلبة معهد العلوم الإسلامية وطالبات مدرسة السلطان قابوس بصلالة للبنات للفئة العمرية من الصفوف التاسع والعاشر يأتي أقامة الحلقة ضمن خطة النشاط الثقافي لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني للعام 2023م.

هدفت الحلقة الى تنمية قدرات ومهارات المشاركين وتعريفهم بما يتضمنه وظائف المستقبل من مفهوم الثورة الصناعية الرابعة وأهم منتجاتها بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي ومجالات توظيفها حاضراً ومستقبلاً، وأهم المهارات الواجب اكتسابها لمواكبة التغييـر المفروض على البشرية بمجالاتها: الأساسية والتطبيقية والتقنية، واستعراض أهم آليات وطرق تنمية هذه المهارات واستثمارها تشجيعاّ لعقلية النمو واستكشاف الذات لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسارهم المستقبلي.

تناولت الحلقة التدريبية العديد من الأنشطة والتمارين الهادفة إلى فتح آفاق الطلبة والطالبات نحو أحدث الاتجاهات في سوق العمل وتصحيح المعتقدات الخاطئة حول ذلك، وتوسيع مفهوم الوظائف لديهم ليشمل ريادة الأعمال والعمل الحر.

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