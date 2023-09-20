(العالي للثقافة والعلوم) يواصل تسجيل المشاركين في مسابقة “اقرأ للناشئة”

مسقط ـ العُمانية: يواصل مركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وبالتعاون مع المختصين بالمدارس في مختلف محافظات سلطنة عُمان، إجراءات تسجيل الطلبة والطالبات للمشاركة في النسخة الثانية عشرة من مسابقة (اقرأ للناشئة) التي ينظمها المركز سنويًّا.

وتهدف المسابقة في دورتها الثانية عشرة إلى تنمية قدرات الناشئة الفكرية واللغوية والتعبيرية، وإكساب المشاركين مهارات المطالعة والقراءة الحرة وتنمية الميول الثقافية والترفيهية والعلمية، وتعويد الناشئة على ارتياد المكتبات، وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد ونافع.

وقال محمد بن علي العلوي مدير دائرة المكتبات بمركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السُّلطاني إن المسابقة أحد برامج المبادرات المجتمعية التـي يُنفِّذها مركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم إيمانًا بأهمية القراءة في حياة الإنسان كونها السبيل للوصول إلى مجتمع معرفي واعٍ وهَاوٍ للقراءة والاطِّلاع.

وأضاف أن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم حرص على تقديم كل الرعاية والعناية والاهتمام بالمسابقة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2010م، وقد تطورت المسابقة لتشمل فئات عمرية ومستويات مختلفة بعد أن لاقت أصداء وإقبالا من الناشئة من مختلف محافظات سلطنة عمان.

ووضح أن المسابقة ستجرى في مكتبات جوامع السُّلطان قابوس في مختلف ولايات سلطنة عُمان وبعض المكتبات العامة والأهلية، وهي تتكون من مستويين، الأول للطلبة الملتحقين في الصفوف من 5 الى 7 وعلى المشارك في هذا المستوى قراءة 3 كتب في موضوعات متنوعة أهمها : شخصيات وأعلام عُمانيون، القيم والأخلاق الإسلامية، العادات والتقاليد العُمانية السياحة في الحضارة العمانية ، ثم يلخص محتواها للجنة التحكيم.

أما المستوى الثاني فهو مخصص للطلاب المقيدين في الصفوف من 8 إلى 10 ويقوم المشارك بقراءة 4 كتب في موضوعات متنوعة أهمها: تطوير وبناء الذات، الذكاء الاصطناعي، الخيال العلمي ، الابتكار، وسائل التواصل الاجتماعي، الثورة الصناعية الرابعة، ثم يلخص محتواها للجنة التحكيم ، وفي نهاية المسابقة يتم الإعلان الرسمي عن الفائزين.

جدير بالذكر أن دائرة المكتبات بمركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بدأت في استقبال طلبات الراغبين في الاشتراك في المسابقة بدءا من 27 من أغسطس الماضي ومستمرة في إجراءات تلقي الطلبات وفرزها حتى 19 من أكتوبر القادم، كما أنها فتحت في هذه النسخة من المسابقة مجال المشاركة لأول مرة لطلبة مدرسة الأمل للصم والبكم، وأبناء الجالية غير العُمانيين المقيمين بالسلطنة.