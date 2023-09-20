الشرطة تشارك فـي مؤتمر مكافحة المخدرات الدولي

تشارك شرطة عمان السلطانية في مؤتمر مكافحة المخدرات الدولي (IDEC) السابع والثلاثين الذي يُعقد في جمهورية جامايكا خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢١ سبتمبر الجاري

تطرق المؤتمر إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على التجارب الدولية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ترأس وفد شرطة عمان السلطانية العميد محمد بن صالح الغيلاني مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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