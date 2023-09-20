جائزة دولية لوزارة الصحة لجهودها فـي مكافحة الأمراض غير السارية

نيويورك ـ العُمانية: حصلت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الصحة على جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير المعدية لعام 2022؛ نظير جهودها في مكافحة الأمراض غير السارية الناتجة عن تعاطي التبغ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ (78) التي تُعقد أعمالها في نيويورك. تأتي الجائزة تقديرًا لجهود وزارة الصحة المتواصلة والتزامها الجلي بالعمل المتعدد القطاعات للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها من خلال تنفيذ التغليف البسيط لمنتجات التبغ على المستوى الوطني؛ مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسيطرة على الأمراض غير المعدية في سلطنة عُمان. تسلّم الجائزة نيابة عن وزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي استشاري أول جراحة حوادث وعناية مركزة بوزارة الصحة عبر الاتصال المرئي. ويُعد هذا الإنجاز إضافة مهمة إلى سلسلة الإنجازات العالمية التي حصلت عليها وزارة الصحة في مختلف المجالات الصحية، وتُبرز مدى التطور الذي تشهده في ظل النهضة المتجددة، والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بكل مجالات التنمية لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

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