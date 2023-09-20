سلطنة عمان وجزر سليمان توقعان بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية

نيويورك ـ العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان وجزر سليمان أمس على بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية بمقر البعثة الدائمة لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقّع على البيان من جانب سلطنة عُمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية فيما وقّع عليه من جانب جزر سليمان معالي جيريميا مانيلي وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تشجيع مزيدٍ من التواصل الدبلوماسي والتعاون التجاري والاقتصادي وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين وتبادل الخبرات.

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