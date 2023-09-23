منفذ الربع الخالي يحتفل باليوم الوطني الـ93 للسعودية

عبري ـ العُمانية: شاركت سلطنة عُمان شقيقتها المملكة العربية السعودية أمس احتفالها باليوم الوطني الـ93 في احتفالية نظَّمتها الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية بالتعاون مع شُرطة عُمان السُّلطانية في منفذ الربع الخالي الحدودي بحضور الدكتور محمد الفريح الشراري، مستشار في سفارة المملكة العربية السعودية بمسقط.

وتضمَّن الاحتفال فقرات ترحيبية للضيوف المشاركين من المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب عدد من اللوحات التي تعكس عُمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط كلا البلدين الشقيقين.

كما قدِّمت مقطوعات موسيقية لموسيقى شُرطة عُمان السُّلطانية بمصاحبة استعراض الطيران الشراعي، تلتها لوحة غنائية (عُمان تهنئ السعودية) بمصاحبة فِرقة الرزحة الشَّعبية، إلى جانب لوحات لفن العيالة نفَّذتها الفِرق الشَّعبية بمحافظة الظاهرة. وأشار الدكتور محمد الفريح الشراري، مستشار في سفارة المملكة العربية السعودية بمسقط إلى أنَّ هذا الاحتفال باليوم الوطني السعودي، هو تجسيد لعُمق العلاقات التي تربط سلطنة عُمان بالمملكة العربية السعودية.

وأشاد بالعلاقات الأخوية التي تربط كلا البلدين الشقيقين، مؤكدًا أنَّ منفذ الربع الخالي الحدودي أصبح لبنة أساسية لِمَا له من أهمية في ربط الطُّرق البَرِّية وقنوات التبادل التجاري بين البلدين. حضر فعاليات الحفل عدد من المسؤولين من الجانب العُماني والجانب السعودي وجمع من المواطنين.

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