وزير الخارجية يناقش التطورات الإقليمية والدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك ـ العُمانية: التقى معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس على هامش اجتماعات الدَّوْرة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأُمم المتحدة في نيويورك بمعالي جواو جوميز كرافينيو وزير خارجية جمهورية البرتغال. تمَّ خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تطويرها وتعزيزها في شتَّى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وخلال لقاء معالي السَّيد وزير الخارجية مع معالي هانكي بروينز وزيرة خارجية مملكة نيذرلاندز، أعرب الجانبان عن حرصهما على مواصلة تنمية وتعميق علاقات التعاون التاريخية والشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين تحقيقًا لمزيد من المنافع المتبادلة والمكاسب المشتركة، وتبادلا وجهات النظر والتشاور حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية.

واستعرض معالي السَّيد وزير الخارجية خلال لقائه بمعالي إيان بورج وزير خارجية جمهورية مالطا العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها وتطويرها في شتَّى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. على الصعيد ذاته، التقى معالي السَّيد وزير الخارجية بمعالي ميريانا سبولياريتش إيجر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث بحث الجانبان الأوضاع الإنسانية الراهنة في العديد من الدول والجهود المبذولة لتخفيف ورفع المعاناة عن المجتمعات المتضررة، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعبَّرت معالي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن شكرها وتقديرها للدعم الذي تقدمه سلطنة عُمان للعمليات الإنسانية المتنوِّعة. من جانبه أكَّد معالي السَّيد وزير الخارجية على الأهمية التي تُولِيها حكومة سلطنة عُمان تجاه الدَّوْر الإنساني الذي تقوم به اللجنة وعلى استمرار التعاون والشراكة معها في هذا الشأن. وبحث معاليه خلال لقائه بمعالي إيليا داركياشفيلي وزير خارجية جمهورية جورجيا علاقات الصداقة والتعاون وسُبل تعزيزها في شتَّى المجالات بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما بحث معاليه خلال لقائه بمعالي جيسيكا روز ألوبووزير نائبة رئيس جمهورية أوغندا، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تطويرها وتعزيزها في شتَّى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسعادة الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.