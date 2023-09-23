حصاد الأسبوع

– تحيات جلالة السلطان للرئيس الأميركي ينقلها وزير الخارجية

– سلطنة عمان ترحب بالمباحثات الإيجابية التي تمّت فـي الرياض

– قائد الجيش يلتقي عددا من المسؤولين العسكريين الإيرانيين

شهدت سلطنة عمان الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والأنشطة والمناسبات، حيث استقبل فخامة جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في نيويورك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه فخامته بمناسبة انعقاد الدورة الـ(78) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال المقابلة نقل معاليه تحيّات حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى فخامة الرئيس جوزيف بايدن وتمنيات جلالته له وللشعب الأميركي الصديق بدوام النماء والازدهار، وللعلاقات بين البلدين المزيد من التقدم.

من جانبه حمّل فخامة الرئيس الأميركي معالي السيد نقل تحيّاته إلى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتقديره وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العُماني ولعلاقات البلدين الصديقين بمزيد من الرقي والنماء.

ـ وعلى هامش اجتماعات الدورة (الثامنة والسبعين) للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

بحث الجانبان خلال اللقاء المستجدات والجهود المتعلقة بتمكين الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة واستدامتها، فضلا عن دعم الجهود المبذولة وتعزيز الثقة والحوار البناء بين كافة الأطراف والقوى اليمنية. كما استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك بمقر وفد سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وأكد معالي السيد خلال المقابلة على سياسة سلطنة عمان الثابتة المبنية على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب ومختلف الاديان، وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. فيما استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي ميروسلاف فلاخوفسكي وزير خارجية سلوفاكيا، وذلك بمقر وفد سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ـ رحّبت سلطنة عُمان بالمباحثات الإيجابية التي تمت في الرياض بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية ووفد صنعاء بمشاركة الوفد العُماني، والتي جاءت استكمالاً للجهود المبذولة في الفترة الماضية.

وأشادت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية بما شهدته المباحثات من نقاشات وأفكار ومقترحات بنّاءة تسهم في الوصول إلى الحل الشامل والدائم، وبما يلبّي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني الشقيق.

ـ التقى الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة والوفد العسكري المرافق له بالفريق تيري وولف مستشار الرئيس الأميركي والمنسق العسكري للشرق الأوسط بالعاصمة واشنطن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية.ـ التقى اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني اللواءَ الركن الدكتور محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في إطار الزيارة الرسميّة التي يقوم بها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.