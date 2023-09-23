وزير الخارجية يستعرض مجالات التعاون مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة بنيويورك

نيويورك ـ العُمانية: استقبل معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس بمقر وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك معالي رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجير أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية على هامش اجتماعات الدَّورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ‏جرى خلال المقابلة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكَّد الجانبان على دعمهما للحوار بين الحضارات والثقافات والتزامهما بقيم التسامح والتفاهم والاحترام، وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتفقا على تعزيز التعاون البنَّاء والمنافع المشتركة لما فيه الخير والوئام بين الأُمم.

وخلال استقبال معالي السَّيد وزير الخارجية لمعالي محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، بحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتناول لقاء معالي وزير الخارجية بمعالي ميجيل موراتينوس وكيل الأمين العام والممثل السَّامي لتحالف الأُمم المتحدة للحضارات، الجهود المبذولة لتعزيز التفاهم والتسامح ومكافحة ظواهر الكراهية والتعصب والتمييز على أساس الدين أو العرق، حيث تبادلا وجهات النظر حول تعزيز التعاون والشراكة بين سلطنة عُمان وتحالف الأمم المتحدة للحضارات.

من جانب آخر استقبل معالي وزير الخارجية نظيره الصربي معالي إيفيكا داتشيتش وزير خارجية صربيا، حيث بحث الجانبان خلال المقابلة مختلف أوْجُه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية صربيا في شتَّى المجالات، تمّ التوقيع على مذكرتَي تفاهم بشأن المشاورات السياسية، والتعاون في مجالي الدراسات الدبلوماسية والتدريب بين الأكاديميتين الدبلوماسيتين لوزارتي الخارجية.

وقَّع الاتفاقية من جانب سلطنة عُمان معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الصربي معالي إيفيكا داتشيتش وزير الخارجية.

وخلال استقبال معالي السَّيد وزير الخارجية معالي أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشَّعبية، جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مختلف أوْجُه التعاون وسُبل تعزيزها وتبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، واتفق الجانبان على عقد الدَّوْرة القادمة للجنة العُمانية الجزائرية المشتركة في غضون الأشهر القليلة القادمة في الجزائر. وتطرَّق لقاء معالي وزير الخارجية مع نظيره البيلاروسي معالي سيرجي ألينيك وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا علاقات الصداقة والتعاون وسُبل تعزيزها في شتَّى المجالات بما يخدم تطلعات البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاءات سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عُمان لدى الأُمم المتحدة في نيويورك، وسعادة الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية وعدد من المسؤولين من الجانبين.