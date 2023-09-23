مستشفى خولة يحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

نظَّمت المديرية العامة لمستشفى خولة ـ ممثَّلةً بدائرة الجودة وسلامة المرضى ـ فعالية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى برعاية صاحبة السُّمو السَّيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد بحضور الدكتور أحمد بن سعيد المنذري المدير المساعد للخدمات الطبية المساعدة بمستشفى خولة، وذلك بالمجمع التجاري العريمي بوليفارد بولاية السيب. وألْقَتْ هدى الحارثية رئيسة قِسم سلامة المرضى وإدارة المخاطر بمستشفى خولة كلمة قالت فيها: إنَّ سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً بوزارة الصحة ـ كانت هي السبَّاقة بفكرة اقتراح تخصيص يوم لسلامة المرضى واعتماده رسميًّا من قبِل منظَّمة الصحة العالمية في القمَّة الوزارية لسلامة المرضى التي استضافتها المملكة المتحدة عام 2016. ويأتي ذلك لزيادة وعي العالم حول أهمية إشراك المرضى وأُسرهم لنشْرِ الوعي الصحي حول أهمية سلامتهم والعمل معًا من أجل رعاية صحية أكثر أمانًا، مضيفة أنَّنا نهدف من الفعالية لتسليط الضوء على أهمية التواصل الفعَّال بين فِرق الرعاية الصحية والمرضى لضمان جودة الخدمات المقدَّمة للمرضى، وأنَّ تحقيق السلامة في الرعاية الصحية يتطلب شراكة حقيقية بين فِرق الرعاية الصحية والمرضى لِتكونَ قوَّة دافعة لتطوير نظام صحي أفضل. بعدها ألْقَتْ سلامة بنت مسلم الحجرية مديرة دائرة الجودة وسلامة المرضى بالإنابة بمستشفى خولة كلمة قالت فيها: إنَّ إقامة احتفالية مستشفى خولة أتَتْ تزامنًا مع احتفال سلطنة عُمان مع دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى جاء عبر شعار (إشراك المرضى من أجل سلامتهم) لِتعزِّز دَوْر المرضى في جوانب مختلف الكوادر الطبية والطبية المساعدة بهدف الحفاظ على سلامتهم بالمقام الأول. بعدها قامت صاحبة السُّمو بافتتاح وزيارة المعرض التوعوي الذي صاحب الفعالية احتوى على عدَّة أركان تتمثل في دوائر التمريض والجودة وسلامة المرضى. وفي الختام قامت راعية الفعالية بتكريم المشاركين والمنظِّمين والمساهمين في إقامة الفعالية والجهات الراعية لها.