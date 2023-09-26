اختتام مُلتقى المبدعين لطلبة المدارس الحكومية والخاصة بقريات

قريات ـ من عبدالله بن سالم البطاشي:

اختتمت جمعية المرأة العمانية بولاية قريات وبالتعاون مع إدارة التربية والتعليم مُلتقى المبدعين لطلبة المدارس الحكومية والخاصة الذي استهدف أكثر من (مائة وخمسين) طالبًا وطالبةً من (سته عشر) مدرسة وذلك بمقر الجمعية.

تضمن المُلتقى فعاليات مختلفة موزعة على عشر قاعات وهي قاعة مجتمع المعرفة وتحتوي على مكتبة قرائية وموقع للمحاضرات ومسرح الدُمى للطفل وقاعة مرسم فن قريات لدعم الفن التشكيلي وقاعة الابتكار لدعم العلوم والتقنية الحديثة وقاعة الخياطة والتطريز وقاعة الخشبيات وقاعة السعفيات وقاعة للنسيج، وقاعة الزيوت العطرية لاستخراج وتقطير الزيوت وقاعة المشغولات والسفن الخشبية وقاعة المطبخ التحضيري.

يأتي الملتقى ضمن خطط الجمعية والتي تهدف لتوطيد الشراكة المجتمعية وتعزيز المهارات الفردية وإشراك دورها المجتمعي بوصفها حاضنة إبداعية لصقل ودعم المهارات والمواهب الفردية وإتاحة الفرص لتعزيز القدرات الذاتية للطلبة وتنميتها معرفيًا وعلميًا وفكريًا من خلال إشراكهم في تنفيذ الحلقات الثقافية والفنية والحلقات الحرفيّة والعلميّة لاستثمار مواهبهم وصقلها وتوطيد فكرة استثمار الموهبة كمشروع دخلٍ فردي للطلبة.

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