مشاركة فاعلة لوزارة الصحة في مؤتمر ومعرض عمان للطفولة لهذا العام

مسقط ـ «الخليج 365»:

شاركت وزارة الصحة في مؤتمر ومعرض عمان للطفولة الذي أقيم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض تحت شعار ” أنا صحي … أنا موهوب بمعرض صحي على فترتين صباحية ومسائية خلال الفترة من 25 وحتى 27 من سبتمبر الحالي. وجاءت مشاركة الوزارة في المعرض سبعة أركان وهي دائرة الصحة المدرسية والجامعية ، دائرة التثقيف وبرامج التوعية الصحية ، دائرة صحة المرأة والطفل، دائرة العلاقات العامة، تقنية المعلومات، الرعاية الصحية الأولية ، دائرة التواصل و الإعلام ، والمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط

وتمثل شريحة الموهوبين أهمية جيدة للمجتمعات حاليا، حيث تحمل معها فرص التغيير والتطوير نحو التقدم والعالمية ،وتظهر مؤشرات الموهبة منذ الطفولة ، لذلك أصبح لزاما على الأمم أن تعمل على اكتشاف الموهوبين، وصقلهم وإبرازهم ليساهموا بصوره إيجابية في بناء وطنهم. وتتبلور فكرة إقامة المؤتمر في التركيز على التوجهات المعاصرة في تربية الأطفال الموهوبين ، واستشراف مستقبل الطفل الموهوب من خلال زيادة وعي المجتمع والأسرة بأهمية الطفل الموهوب وكيفية رعايته ، والاستفادة من التجارب الدولية وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال من أجل بناء إطار مؤسسي ينظم الجهود المبذولة في مجال الموهبة والتفوق، وصياغة إستراتيجية وطنية شاملة لرعاية الموهوبين تتوافق مع رؤية عمان 2040 الساعية إلى تنشئة جيل مبتكر مبدع وواع.

يعد المعرض المصاحب الأول من نوعه في سلطنة عمان ، حيث ضم كافة الجهات المهتمة بالطفل في مكان واحد، تمثلت بالمؤسسات الحكومية التي تخدم الأطفال ، والشركات الخاصة بمنتجات الأطفال ، ومراكز التدريب والترفيه التي تمكن الأطفال وأولياء الأمور من التعرف على الجهود المبذولة تحت سقف واحد ، ومن هذا المنطلق جاءت مشاركة وزارة الصحة في مؤتمر ومعرض عمان للطفولة هذا العام لعرض الكثير من الخدمات التي تقدمها الوزارة لرعاية الطفل وتهيئة البيئة الصحية المناسبة لنموه من قبل ولادته إلى أن يكبر، ويصبح عضوا فاعلا في المجتمع يتمتع بصحة وعافية تمكنه من الإبداع في مجالات الحياة المختلفة.

وصمم المعرض بأركانه ليكون كرحلة في متحف تحكي قصة حياة الطفل الموهوب وارتباط الصحة الجسدية والذهنية والنفسية برفع مستوى ذكائه وقدرته على تنمية مهاراته، وترجمت الرحلة بسبعة أركان في المعرض جمعت ما بين المرح والتعلم والتوعية لتوفر للزائر تجربة جميلة وفيما يأتي وصف لأركان المعرض : الفحص قبل الزواج : ناقش الركن أهمية الفحص قبل الزواج ، عن طريق لعبة تشرح آلية توارث الأمراض مع بعض المواد التوعوية التي تتعلق بالموضوع من ( منشورات ، ملصقات ، وفيديوهات) ، كما كان هناك قسم خاص للفحوصات الطبية مثل ( قياس الضغط والسكر والدهون).

رعاية الحامل : رُكِز في هذا الركن على كل الخدمات المقدمة لرعاية المرأة الحامل وجنينها ، وذلك لأهمية هذه المرحلة في تنشئة طفل سليم ، وعُرض ذلك من خلال ( منشورات ، ملصقات ، مجسمات لمراحل تكوين الجنين ) . ما بعد الولادة : اختص هذا الركن بإبراز دور الرضاعة الطبيعية والأطعمة المكملة في نمو الطفل وما لها من أثر بالغ في صحته الجسدية والعقلية والنفسية ، كما نوقش بالركن أهمية الحصول على التحصينات المقررة لكل طفل ، بما في ذلك فحص طيف التوحد وفحوصات الدم لقياس الهيموجلوبين وفصيلة الدم وبعض أمراض الدم الوراثية ، لأهمية التدخل المبكر في مثل هذه الحالات.

وتلعب المباعدة بين الولادات أهمية كبيرة في رعاية الأطفال الموهوبين ، حيث تتيح الفرصة للطفل لينمو بين أحضان أبويين سليمين معافيين يتمتع فيها بالاهتمام والدعم الكبير لصحته ومهاراته وتوفير احتياجاته الأساسية وتعليمه ، وقد أظهر الركن هذه الأهمية عن طريق مجموعة المواد التوعوية (منشورات ، ملصقات ، وفيديوهات). أنماط الحياة الصحية : في هذا الركن اختص قسم بتدريب الأطفال على الطريقة الصحيحة لتنظيف اليدين؛ أما بالنسبة لتبني عادات صحية سليمة منذ الصغر ، تساهم في مكافحة العدوى نُفذت رسائل توعوية في لعبة السلم والثعبان. الإسعافات الأولية : هذا الركن يدرب الأطفال على بعض الإسعافات الأولية البسيطة مثل الإسعافات في حالات (الاختناق، الرعاف ، الجروح) بهدف تنمية الجانب التوعوي لديهم.

ركن المرح : فكرة هذا الركن هي فكرة تفاعلية ومنها التعليم عبر الرسم والتلوين ، حيث زُود الأطفال ببعض الرسومات التي تحمل رسائل توعوية في مجالات مختلفة من الصحة ، وحملت أيضا بعض المهارات الصحية المختلفة ، لهدف تنمية وغرس هذه المهارات لدى الأطفال. ركن التصوير والتكريم : كان ختام مشاركة وزارة الصحة في المعرض بركن التكريم ، وبفكرة جميلة محببة للأطفال ، تزرع فيهم الثقة من خلال قسم التصوير واستخراج بطاقة الزائر.