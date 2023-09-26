بدء فعاليات البرنامج البيئي (جلوب) بجنوب الباطنة

الرستاق ـ من سيف الغافري:

بدأت بتعليمية جنوب الباطنة فعاليات البرنامج البيئي (جلوب) تم مشاركة ثلاث مدارس وهي(مدرسة ستال للتعليم الأساسي ومدرسة النعمان بن بشير للتعليم الأساسي ومدرسة سلمى بنت قيس للتعليم الأساسي يسعى برنامج (جلوب) في تطبيق البروتكول العالمي في أربعة محاور وهي الغلاف الجوي والغطاء النباتي والتربة والماء)، ويتبع البرنامج لوكالة (ناسا) والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ((NOAA، والمؤسسة الوطنية للعلوم (NSF)، والمؤسسة الجامعية للأبحاث الغلاف الجوي (Ucar) تحت اشراف ذكرى بنت محمد الحراصية أخصائية ابتكار أولمبياد علمي أول.

تضمنت فعاليات البرنامج جملة من الأعمال منها التعريف به وتحسين مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة كما إنه يسهم في تبادل الخبرات بين الطلاب والمعلمين والعلماء بدول المشاركة في البرنامج بالإضافة الى تنمية الشعور بالانتماء والمواطنة وتعزيز روح العمل الجماعي ويسهم البرنامج في إظهار قدرات الطلاب الموهوبين في مجال العلوم والتكنولوجيا وتحسين مستوياتهم في هذه المواد.

وتم تدريب المشاركون على إجراء القياسات وكيفية عمل الأنشطة والمواد المساندة التي يمكن استخدامها في التعليم من خلال هذا البرنامج الذي يتواءم مع خطط السلطنة ورؤية (عمان 2040) والوصول التام إلى الحياد الصفي في عملية الغازات المنبعثة وصون وحفظ البيئة.

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