حلقه نقاشية حول الأدوار المحورية للمرأة في الاعلام

كتبت ـ ليلى الرجيبية:

نظمت جمعية المرأة العمانية بمسقط حلقة نقاشية حول دور المرأة في الاعلام، بمشاركة عدد من الاعلاميات والاكاديميات العمانيات حيث تناولت الحلقة عددا من المحاور أهمها، دور نشرات الاخبار في التركيز على قضايا المرأة وأهم الموضوعات التي عادة ما يتم التركيز عليها في نشرات الاخبار المحلية، وهل تغطي كافة الجوانب للمنجزات التي حققتها المراة العمانية، وفي محور دور الاعلام الجديد في حرية التعبير المتاحه للمرأة تحدثت زينب خميس الميمني المحاضرة بجامعة للتقنية والعلوم التطبيقية ان المحتوى الذي تقدمه المراة في وسائل التواصل محتوي مرن ومفتوح على كثير من القضايا الموجودة في المجتمع وهو ما لا يتوافر في وسائل الاعلام الرسمية، وبالتالي برز العديد من صناع المحتوى على المستوى النسوي تطرقن عبر حساباتهن الى موضوعات مشتركة في المجتمع. من جانبها اضافت الصحفية زينب بنت خميس الزدجالية الصحفية بجريدة الخليج 365 بأن مؤسسات الاعلام الرسمي لها خطوط مهنية تلتزم بها على عكس الاعلام الجديد الذي يتعاطاه كل من له حساب على منصات التواصل وقالت ايضا في حديثها عن نادي المراة للثقافة والرياضة الذي يقع تحت مظلة وزارة الشباب والثقافة بأنه اول نادي يخص المراة يتم اشهاره على نحو رسمي ونننظر ان يتم الاعلان عن نظامه ونتطلع لان يكون ميدانا لتمكين المراة بشكل اوسع رياضيا وثقافيا.

وحول الانظمة والتشريعات الخاصه بتمكين المراة اعلاميا قالت الباحثه عزيزه راشد البلوشي بان القوانين معظمها لا تقف ضد المراة ولكن ثقافة المجتمع هي التي لا تواكب القوانين واقرب مثال حاليا في انتخابات مجلس الشورى فالقانون يمنح كل من الرجل والمراة حق الترشح ولكن المجتمع لا يدعم المراة بالشكل الكافي وبالتالي هذا يحد من مشاركة المراة سياسيا ، في الوقت الذي نجد انها دخلت ميادين العمل المختلفة جنبا الى جنب الرجل ، وحول التمكين الذي تحضى به المراة في مؤسسات الاعلام الخاص قالت عزيزه راشد المسألة تعتمد على كفاءة وقوة المراة عند دخولها اي مجال عملي فكلما كانت المراة قادرة على ان تثبت كفاءتها كلما قربها ذلك من المناصب القيادية سوا في المؤسسات الخاصه او الحكومية. رعت الحلقة الدكتور والاعلامية القديرة منى بنت محفوظ المنذري.