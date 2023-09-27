ذي يزن بن هيثم يشهد البيان الختامي للتمرين الأمني المشترك (عين الصقر٢٠٢٣/١م)

مسقط – العُمانية: شهد صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب – البيان العملي الختامي للتمرين الأمني العماني-القطري المشترك (عين الصقر٢٠٢٣/١م)، الذي نفذه الحرس السلطاني العُماني والحرس الأميري القطري خلال الفترة من (17-27) سبتمبر الجاري.

وقد استمع صاحب السمو السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب إلى إيجاز عن سير مجريات التمرين الأمني المشترك، ومراحله المختلفة، وأهمية إقامة هذا التمرين الذي يعزز التعاون والتنسيق الأمني المشترك في الاستجابة الأمنية وتبادل الخبرات في مجال حماية الشخصيات، ويرتقي بالقدرات والكفاءات العملياتية والأمنية للمشاركين بما يمكّنهم من مواجهة المواقف الأمنية الطارئة.

بعد ذلك نفذ المشاركون من الجانبين العُماني والقطري البيان العملي الذي عكس ما وصل إليه المشاركون من جاهزية في التعامل مع الفرضيات الأمنية المحتملة، وأظهر تنفيذ البيان العملي الكفاءة العالية للمشاركين في تطبيق الخطط والأهداف المرسومة للتمرين.

ويأتي تنفيذ هذا التمرين لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الحرس السلطاني العُماني والحرس الأميري القطري والقدرة على الانسجام في تنفيذ المهام العملياتية والأمنية المشتركة.

حضر ختام البيان العملي للتمرين الأمني المشترك: سعادة الفريق الركن هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس الأميري القطري، واللواء الركن سالم بن علي الحوسني قائد الحرس السلطاني العماني، واللواء الركن سليمان بن خالد الزكواني أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني والملحق العسكري بسفارة دولة قطر بسلطنة عُمان، وعددٌ من كبار الضباط بالحرس السلطاني العُماني والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، والحرسُ الأميري القطري.