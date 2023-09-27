ختام التمرين العُماني/البحريني المشترك (النمر العربي 5)

مسقط – العُمانية: اختتم اليوم التمرين العُماني/البحريني المشترك (النمر العربي5) الذي نفذه الجيش السلطاني العُماني ممثلًا في مظلات سلطان عُمان وكتيبة الصاعقة الملكية/22 بقوة دفاع البحرين.

تم تنفيذ مجريات التمرين بمركز التدريب القتالي بولاية الجبل الأخضر بين القوات المشاركة، وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العُماني، وذلك تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني، وبحضور العميد الركن حسن بن علي النعيمي مساعد قائد القوة الخاصة الملكية بمملكة البحرين.

وقد استمع راعي المناسبة والحضور إلى إيجاز عن سير مجريات وأحداث التمرين والأهداف المتوخاة، وبعدها تم تنفيذ بيان عملي في أساليب القتال في المناطق الجبلية والمبنية أظهرت فيه القوات المشاركة الكفاءة والقدرات العالية على الانسجام في تنفيذ المهام المشتركة.

يشار إلى أن تنفيذ التمرين المشترك يأتي في إطار الخطة التدريبية لقيادة الجيش السلطاني العُماني لإدامة المستويات العالية في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية وضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة.

حضر فعاليات الختام عددٌ من كبار الضباط والضباط بالجيش السلطاني العُماني، وعددٌ من ضباط قوة الدفاع بمملكة البحرين الشقيقة.