نيابة عن جلالة السلطان.. شهاب بن طارق يرعى قراءة السيرة النبوية

مسقط – العُمانية: نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- رعى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع قراءةَ السيرة النبوية الشريفة، بمناسبة ذكرى مولد أكرم الخلق وأزكاهم وخاتم النبيين والمرسلين سيّدنا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم، بقاعة المولد بقصر العلم العامر .

حضر قراءةَ السيرة النبوية الشريفة عددٌ من أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء، وقادةُ قوات السلطان المسلحة، وشرطةُ عُمان السلطانية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية بسلطنة عُمان، وعددٌ من أصحاب السعادة الوكلاء.

أعاد الله سبحانه وتعالى هذه المناسبةَ الجليلة وأمثالها على مولانا سلطان البلاد المفدّى بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، وعلى الشعب العُماني بمزيد من التقدم والرفعة والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء باليُمن والخير والسؤدد.