جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تحتفل بالمولد النبوي الشريف

احتفلت جمعية الأطفال ذوي الاعاقة في جميع مراكزها بالمولد النبوي الشريف حيث هدف الاحتفال إلى دمج فئة ذوي الإعاقة للتعرف على المناسبات الدينية التي تحتفل بها السلطنة، وهذه الفعاليات تجعلهم أكثر حيوية وتساعدهم على الاندماج في المجتمع وانهم جزء من هذا المجتمع ومشاركتهم في جميع المحافل الدينية والاجتماعية والرياضية والثقافية. وقامت المتطوعات العاملات مع الأطفال ذوي الاعاقة بعمل عدد من المناشط لإحياء هذه الذكرى الغالية مثل القصص القصيرة التي توضح الهدف من هذه المناسبة وذلك لتعريف الطفل على أهمية الاحتفال بمولد النبوي الشريف وتوصيل المعلومة لهم.

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