مسقط ـ «الخليج 365»:

تستضيف سلطنة عُمان اليوم بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بمسقط أعمال الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة والسعادة بدول مجلس التعاون، وأعمال المؤتمر العام السادس والثمانين في دَوْرته الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة والوفود المرافقة. وسيناقش الاجتماع التاسع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من المواضيع والقضايا الصحية التي تهم دول المجلس وشعوبها، وسيتم خلاله اتخاذ قرارات في العديد من المواضيع منها: فحص العمالة الوافدة، متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005م، المُدُن الصحية، التسجيل والتصنيف للتخصصات الصحية، والحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة في المجال الصحي، وإنشاء المُجمَّع الافتراضي الخليجي الصحي.

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. سلطنة عمان تستضيف الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بدول «التعاون» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.