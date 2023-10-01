حلقة تدريبية “احتراف منهجية الأهداف والنتائج الرئيسية OKRs ” بمسقط

بدأت امس الحلقة التدريبية لبرنامج احتراف منهجية الأهداف والنتائج الرئيسية OKRs، وذلك بقاعة مكتب والي بوشر يستهدف البرنامج موظفي محافظة مسقط وموظفي مكاتب الولاة ويستمر تنفيذ البرنامج على مدى ثلاثة أسابيع خلال الفترة من 1 وحتى 18 أكتوبر الجاري

يهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بماهية منظومة قياس الأداء الفردي ومؤشرات الأداء والإجادة المؤسسية، وتدريبهم على كيفية صياغة الأهداف والنتائج الرئيسية وفق منهجية OKRs.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة (إجادة) تعد إحدى ممكنات تحقيق رؤية عُمان 2040 حيث تهدف إلى تطوير الموارد البشرية للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، وتحسين نظم تقييم هذا الأداء، وربط الإنتاجية بالحوافز، ممّا ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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