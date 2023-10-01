مبادرة في صيانة منازل أسر الدخل المحدود

تواصل الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) للعام التاسع على التوالي وبالتعاون مع جمعية دار العطاء في مبادرة المسؤولية الاجتماعية والمتمثلة في صيانة دفعة جديدة من المساكن لأسر الدخل المحدود حيث تم من خلالها صيانة 152 منزلا حتى الآن توزعت في مختلف محافظات السلطنة

تأتي هذا التعاون مع جمعية دار العطاء مساهمة من عمانتل ضمن استراتيجيتها في المسؤولية الاجتماعية المستدامة لإعادة تأهيل عدد من مساكن الأسر العمانية من ذوي الدخل المحدود وذلك لدعم الجهود التطوعية وتعزيزا لجوانب التضامن المجتمعي التي تقوم بها جمعية دار العطاء بالتوازي مع الجهود التي تبذل من قبل مختلف مؤسسات المجتمع.

وتقوم عمانتل وجمعية دار العطاء باختيار البيوت المستحقة للصيانة خلال الاتفاق مع الموردين ومقاولي البناء من نفس الولاية التي يقع بها المشروع لدعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبإشراف مباشر من الجمعية كما تحرص عمانتل على الاستمرار في هذا المشروع بتوفير المسكن الآمن لعدد من الأسر من ذوي الدخل المحدود والتي تاتي ضمن سلسلة برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تحرص عليها لخدمة الانسان والبيئة وتغطية الجوانب الخيرية و الاعمال المرتبطة بالتقنية في مشاريع الاستدامة.

جدير بالذكر بأن عمانتل تمكنت من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم وتعمل على تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والحلول الذكية ، والأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.