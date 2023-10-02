فعاليات وبرامج توعوية احتفاء بيوم المسن العالمي في الرستاق ونخل وصور

الرستاق ـ من سيف الغافري:

نخل ـ من سيف الكندي:

صور ـ من عبدالله باعلوي:

احتفلت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة بالتعاون مع جمعيات المرأة العمانية بولايات محافظة جنوب الباطنة باليوم العالمي للمسن وذلك بمقر جمعية المرأة العمانية بالرستاق تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بحضور سعادة الشيخ سيف بن حمير ال مالك الشحي محافظ جنوب الباطنة وسعادة الشيخ الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي الرستاق وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومديري المؤسسات الحكومية والأهلية بالمحافظة. في بداية الاحتفال قدمت طالبات مدرسة حي النهضة للتعليم الأساسي لوحة ترحيبية ، ثم ألقى الدكتور مانع بن راشد البراشدي المدير العام المساعد للمديرية العامة للتنمية الإجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة كلمة تحدث عن أهمية الاحتفال بهذا اليوم والجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في رعاية فئة كبار السن ، وقدمت جوخة بنت محمد الفارسية رئيسة جمعية احسان بمسقط تهنئة للمسنين ، وألقى الشاعر سعيد بن صالح الصبحي قصيدة شعرية بهذه المناسبة

ثم تابع الحضور عرضا مرئيا حول فعاليات وبرامج جمعيات المرأة العمانية بجنوب الباطنة ، وقدمت فرقة قلعة الرستاق لوحات من الفنون الشعبية.

كما احتفلت لجنة شؤون الطفل بجمعية المرأة العمانية بولاية نخل بيوم المسن العالمي الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر الحالي، وذلك بالتعاون مع عضوات مجلس اولياء الأمور بمدرسة نخل للتعليم الأساسي وبمشاركة عدد من المسنات بالولاية، بهدف الشراكة المجتمعية بيمن الجمعية والمؤسسات التربوية بالولاية، واشتملت الفعالية على عدد من الفقرات المتنوعة مثل تلاوة القرآن الكريم والحديث الشيق الذي كان على شكل حوار شفهي مع احدى المسنات لاستذكار الماضي ومقارنته بالحاضر، كما قدمت عدد من المسنات عدة فقرات شيقة، و في نهاية الفعالية تم تكريم المسنات على جهودهن وتواصلهن مع الجمعية واهتمامهن بإحياء اليوم العالمي للمسنين.

ونفذت لجنة البر والتواصل لرعاية كبار السن بولاية صور احتفالية باليوم العالمي للمسن تحت شعار:(نسعد بإسعادهم) بالتعاون مع إدارة مركز فتح الخير ومدرسة صور للتعليم الأساسي. وقد ألقت زكية بنت سالم العلوية رئيسة اللجنة كلمة رحبت فيها بالأمهات في هذه الفعالية للاحتفال باليوم العالمي للمسن (نسعد لإسعادهم) الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام والذي حددته الامم المتحدة وذلك لنشر الوعي بقضايا كبار السن في المجتمعات وإبراز دورهم في المجتمع والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم لجيل الشباب، فشكرًا لكل ما قدموه من خدمات لمجتمعهم. شهدت الاحتفالية جملة من الفعاليات والأنشطة، حيث قُدّم عرضٌ مرئيٌ لأعمال اللجنة، وشارك طلاب مدرسة صور للتعليم الأساسي في الفعالية بتقديم الورود للأمهات.