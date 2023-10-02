سلطنة عمان والإمارات تبحثان تعزيز التعاون فـي المجالات العسكرية

مسقط ـ العُمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني أمس اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوِّية والدفاع الجوِّي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له. في بداية المقابلة رحَّب معالي الفريق أول وزير المكتب السُّلطاني بالضيف الذي قدَّم شكره وتقديره لسلطنة عُمان لتعزيز سُبل التعاون تحقيقًا للمصالح المشتركة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين. حضر المقابلة اللواء الركن طيار قائد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني.

كما استقبل الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السُّلطان المسلحة بمكتبه أمس اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوِّية والدفاع الجوِّي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، يرافقه اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني. جرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن حامد بن عبدالله البلوشي مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط، وعدد من كبار الضباط برئاسة أركان قُوات السُّلطان المسلحة. واستقبل اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوِّية والدفاع الجوِّي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات في المجالات الجوِّية ذات الاهتمام المشترك.

كما زار اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوِّية والدفاع الجوِّي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له أمس مركز الأمن البحري، يرافقه اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني. وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر المركز العميد الركن بحري عادل بن حمود البوسعيدي رئيس مركز الأمن البحري.

وخلال الزيارة استمع قائد القوات الجوِّية والدفاع الجوِّي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له إلى إيجاز عن أدوار المركز وجهوده في المحافظة على أمن وسلامة البيئة والملاحة في المنطقة البحرية العُمانية، واطلعوا على مرافق مركز الأمن البحري وما جهز به من تقنيات تلبِّي أدواره الوطنية.

وزار اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوِّية والدفاع الجوِّي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له الكلِّيَّة العسكرية التقنية أمس يرافقه اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني. وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر الكلِّيَّة العميد الركن جوِّي (مهندس) محمد بن عزيز السيابي عميد الكلِّيَّة العسكرية التقنية.وقد استمع الضيف الزائر والوفد المرافق إلى إيجاز عن الكلِّيَّة العسكرية التقنية، واطلعوا على ما تحويه الكلِّيَّة من مرافق مختلفة.