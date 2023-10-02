سلطنة عمان تشارك فـي منتدى تنفيذ العقد الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة

تونس ـ «الخليج 365»: تشارك سلطنة عمان ـ ممثَّلةً في وزارة التنمية الاجتماعية ـ في المنتدى رفيع المستوى حول (تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 ـ 2032)، والذي يُقام في الجمهورية التونسية بتنظيم من وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من الأول ولغاية الخامس من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذًا للقرار الصادر عن الدَّوْرة الـ(42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

ويُعدُّ هذا العقد تتويجًا لجهود الدول العربية تحت إشراف جامعة الدول العربية في دعم السياسات والبرامج والآليَّات التي تؤمّنهــا هذه الدول لهذه الفئة من المجتمع، وسيُمثِّل إطارًا مرجعيًّا للدول العربية لحماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويتضمن هذا العقد (17) محورًا تتعلق بالتشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية وضمان العيش باستقلالية، إلى جانب المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية.

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