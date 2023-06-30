اخبار السعوديه

4 يوليو بدء انتخابات رئاسة نادي الاتفاق
الياباني تاكي كوبو لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني يرفض عرضًا مغريًا من الهلال
الياباني تاكي كوبو لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني يرفض عرضًا مغريًا من الهلال
المجلس الصحي يحدد 5 طرق للتعامل مع العوارض الصحية بعد الحج
المجلس الصحي يحدد 5 طرق للتعامل مع العوارض الصحية بعد الحج
جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام
أدى جموع المصلين اليوم، صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، في أجواء إيمانية خاشعة وفي ظل منظومة خدمات هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث شهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد كثيفة من المصلين من حجاج بيت الله الحرام. خدمات متكاملة ووفرت الرئاسة الخدمات المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام من غسيل وتطهير […]...
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو الديمقراطية
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن […]...