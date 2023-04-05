شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإعلان عن موعد انطلاق الموسم الجديد من بطولة دوري روشن السعودي.

ويُقام الآن موسم دوري روشن السعودي 2022-2023، في الجولة الثانية والعشرين.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري روشن السعودي، عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": انطلاق الموسم الجديد من دوري روشنالسعودي 2023-2024، يوم 11 من شهر أغسطس.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 53 نقطة، ويتواجد النصر في المركز الثاني، برصيد 52 نقطة.

ويتواجد الباطن في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط.

ويُقام اليوم ثلاث مواجهات في بطولة دوري روشن السعودي، بين أبها والتعاون، والباطن ضد الوحدة، والطائي أمام الرائد.