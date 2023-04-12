شكرا لقرائتكم “ليت طويل العمر يجي ويشوف ” تحرك جهات حكومية للرد على شكاوى المواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعد قصة تحقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع مسؤولين بسبب ثلاث لمبات لا تعمل والتي وردت في برنامج حكاية وعد توالت شكاوى المواطنين عبر تويتر عن بعض المشاكل التي يواجهونها في الطرقات والمناطق مطالبين الجهات بالتعامل معها وإيجاد الحلول لها.

كانت واقعة الـ 3 لمبات التي تحدث عنها فهد الرشيد مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في برنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة mbc ، قد سلطت الضوء على اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بجميع المشاكل حتى وإن كانت صغيرة، وتحقيقه مع المسؤولين أكد من خلالها أن صوت متابعات الخليج 365 يجب أن يصل لكل مسؤول.

شكاوى المواطنين

وعلى إثر ذلك توالت الشكاوي من قبل المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” داعين ولي العهد لمعرفة مشاكلهم، حيث تفاعل حساب باسم عبدالعزيز الرشيد بالقول: ليت طويل العمر يجي يشوف الممر أمام منزلي هل يعقل حي جديد في حائل حي النقره تم سفلته جميع المرافق إلا أمام منزلي والمشكلة تم الرفع قبل أكثر من ٣ سنوات ولا جدوى بذلك

وعلى الفور علقت أمانة حائل على الشكوى قائلة: نأمل منكم إرسال إحداثيات الموقع لتتم معالجة الملاحظة.

كما علق حساب آخر باسم راضي العنزي بالقول: ليت طويل العمر ولي العهد حفظه الله يجي يشوف الطرق في شرق الرياض.

وجاء التعليق من أمانة الرياض :حياك الله، نأمل التفضل بالتواصل معنا عبر الرسائل الخاصة لنتمكن من خدمتك.

فيما أفاد حساب آخر باسم صالح: الله يطول عمره ويحفظه ليته مر من أمام منزلي شارع عشرين سكني حولته شركة المياه وشركات الاتصالات والكهرباء إلى مستنقع شركة تحفر وأخرى تردم دون تسوية.

وجاء الرد من شركة الكهرباء بالقول: أخي الكريم صالح ، فضلاً تزويدنا بمعلومات التواصل الخاصة بك لنسعد بخدمتك، حفظك الله.

وآخر باسم بندر الجراح: حي الملقا عندي كله كوم مخلفات بناء الحفر وشوارع مكسره خربت سيارتنا داخل الحي وهو من أغلا الأحياء بالرياض !!!.

وقال حساب باسم الشكري طلال: طيب وشارع أبو بكر الصديق في حفر الباطن ، موقف سنة كاملة لأعمال الطريق ويوم افتتحوه كله حفريات ومكسر وكأنه ما اشتغلو فيه والله العظيم.

وعلق آخر باسم يحيى صلوي بالقول: لو يدري أن المكان اللي عندنا شرق نجران ندفع فواتير للنت stc و الشبكه أغلب الوقت ضعيفة وما تشتغل وقدمنا بلاغات لنا ٥ سنوات ورحنا مكاتبهم ولا عدلوا المشكلة ندفع على الفاضي لقمه بدمها.

وجاء الرد من الشركة السعوديةstc : صباح الخير أستاذ يحيى وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال حريصين على تقديم أفضل خدمة ياليت يتم التواصل معنا على الخاص ومالك الا اللي يسرك

وأضاف حساب آخر باسم حسين: مخطط حي المسرة بجده القرينية ج3 الكهرباء بشكل يومي انقطاع كلي وأهالي الخمرة بشكل عام يشتكون من انقطاعات شبه يوميه تزيد أيام الصيف بشكل دوري ولم يتم حلها من أكثر من سنوات جميع السفلتة التي تمت لشوارع غير مكتملة بين أي رتين أو تقاطع لا يوجد سفلتة أما أحياء جدة قديمة أو جديدة معدومة.