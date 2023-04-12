شكرا لقرائتكم معرض الوحي بمكة تجربة استثنائية للمعتمرين والزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يستعرض معرض الوحي بمكة المكرمة، تجارب وعروضًا تفاعلية لإثراء تجربة المعتمرين والزوار، لاسيما في شهر رمضان الكريم.

ويضم المعرض الموجود في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة، قاعات متعددة بها محتويات مرئية ومجسمة افتراضية وشاشة عملاقة تفاعلية وسينمائية أتاحت تجربة استثنائية للمعتمرين والزوار ، ووفرت عليهم الوقت والجهد.

وبحسب “العربية السعودية، استقبل المعرض منذ افتتاحه وحتى الآن أكثر 233 ألف زائر، حيث تستغرق رحلة الزائر داخل المعرض نحو 40 دقيقة.

أهمية المعرض

ويوجد بالمعرض عدة أقسام أهمها قاعة خاتم الأنبياء وقاعة حراء وطريق الصعود إلى الغار، بالإضافة لمجسم الغار وقاعات هدايات النور.

تأتي أهمية معرض الوحي في كونها تثري تجرية الحجاج المعتمرين والزوار والعناية بالمواقع التاريخية، إلى جانب التعريف بمعالم وأحداث التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية ، إضافة إلى إبراز عناية المملكة من إبراز مواقع التاريخ الإسلامي والاستفادة منها.