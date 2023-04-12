شكرا لقرائتكم الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء،عن أنه ستسعى إلى فتح بعثاتها في المملكة واستئناف نشاطها الدبلوماسي قبل موسم الحج وفقاً لـ ” الشرق الأوسط”.

موسم الحج

قال مدير دائرة شؤون دول مجلس التعاون في وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، في مقابلة نشرتها وكالة “إيسنا” الحكومية، إن إيران تبذل جهوداً لإعادة فتح سفارتها في الرياض وقنصليتها في جدة قبل حلول موسم الحج، وبنهاية شهر شوال المقبل.

ومن جهته، قال وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي إنه يعتزم القيام بزيارة عمل إلى جدة منتصف مايو المقبل لبحث الاستفادة من الإمكانات التمويلية للبنك الإسلامي للتنمية.

فريق إيراني في الرياض

وكرر المسؤول الإيراني الإشارة إلى وصول فريق فني دبلوماسي سعودي إلى طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع، في إطار اتفاق البلدين على إعادة افتتاح السفارات والقنصليات في غضون شهرين.

وذكر عنايتي أنه “بناءً على ما تلقيناه من الإخوة السعوديين، فإن هذا الوفد بعد عودته إلى الرياض، سيتخذ إجراءات لإعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مدينة مشهد”.

تسمية سفير بالرياض

وأشارت الوكالة الحكومية الإيرانية إلى أنباء وردت عن احتمال تسمية عنايتي سفيراً لبلاده في الرياض. وكان عنايتي أحد المسؤولين الإيرانيين الذين شاركوا في جولات المحادثات السعودية – الإيرانية في العراق والصين، والتي انتهت باتفاق استئناف العلاقات في 10 مارس/آذار الماضي.

وكرر عنايتي ما تنوقل عنه أول من أمس، بشأن إرسال فريق فني إيراني إلى السعودية، ويشمل وفدين سيتوجه أحدهما من الرياض إلى جدة. وقال: “خطتنا أن يتوجه الوفدان نهاية هذا الأسبوع إلى السعودية لتفقد السفارة والقنصلية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي”.

تبادل زيارات الوفود

ووصل وفد إيراني إلى الرياض، اليوم الأربعاء، من أجل التحضير لإعادة افتتاح السفارة والقنصلية الإيرانيتين، بناءً على الاتفاق الموقع بين المملكة وطهران الشهر الماضي والذي يقضي باستنئاف العلاقات بين البلدين، وفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية.

جدير بالذكر أن الوفد السعودي الذي يتواجد في إيران منذ يوم السبت الماضي سيتوجه غدًا إلى مدينة مشهد.

وفي 10 مارس، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.