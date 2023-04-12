شكرا لقرائتكم أمطار رعدية ربيعية على معظم المناطق ابتداءً من الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم الجمعة المقبلة حتى يوم الثلاثاء الموافق 27/8/1444 هـ.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، توقعاته المطرية تشمل مناطق الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم ونجران والرياض والشرقية وحائل وتبوك والجوف والشرقية.

تأثيراتها

وبحسب الأرصاد تتراوح الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وجريان للسيول وتساقط للبرد .

وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم وسيتم التنويه عن ذلك في تقرير لاحق لمعرفة أخر مستجدات الحالة المطرية وأبرز المناطق المتأثرة.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.