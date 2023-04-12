السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن يلتقي مدير شؤون "الأونروا"



عمّان 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

التقى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن المهندس رفيق خرفان اليوم بمدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمنطقة الأردن، أولاف بيكر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، ملف العاملين لدى الوكالة بما فيها سياسة تعيين الأقارب، ونتائج مسح الرواتب، والتعيينات.

// انتهى //

15:18ت م

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