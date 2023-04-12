500 مليون ريال مجموع تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في يومها الثاني

وبلغ عدد عمليات التبرع أكثر من 62 مليون عملية، ولاتزال التبرعات تتوالى من الأفراد وكبار المانحين في القطاعين الخاص وغير الربحي من مختلف مناطق المملكة، اقتداءً بالمبادرة الكريمة من القيادة الرشيدة، وتعزيزًا لقيم التكافل المجتمعي في شهر رمضان المبارك لا سيما ونحن في العشر الأواخر منه.
وتعود النجاحات التي حققتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) إلى الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، والمتابعة والتمكين المُستمرين من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، امتدادًا لاهتمام سموّه المعهود بدعم وتطوير قطاع العمل الخيري وتسخير السبل كافة لتنظيمه وتمكين أعماله ونشاطاته ورعايته بما يرفع من مساهمته في تنمية المجتمع.
ويمكن تقديم التبرعات عبر موقع وتطبيق منصة "إحسان", ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.
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