شكرا لقرائتكم تحذير مهم لمرضى تخثر الدم خلال الصيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر استشاري أمراض الباطنة وتخثر الدم الدكتور محمد آل شريف، مرضى تخثر الدم، من بعض الأمور خلال الصيام في شهر رمضان المبارك.

مرضى تخثر الدم

وفي فيديو عرضته قناة العربية، قال الدكتور محمد آل شريف، إنه لا مانع من صيام مرضى تخثر الدم في حالة استقرار حالتهم عمومًا، لكن في البداية يجب استشارة الطبيب لتحديد الحالة.

تحذير للمرضى

وحذر استشاري أمراض باطنة وتخثر الدم، من صيام المرضى المصابين بجلطات حادة في أثناء شهر رمضان، وأكد أنه لا بد من الإفطار وعدم الصيام، في الأقل مدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين.

كما نصح بضرورة تناول كميات كبيرة من المياه في الإفطار والسحور، وممارسة الرياضة بعد ساعتين من الإفطار والسير 10000 خطوة، مع ضرورة منع أدوية منع الحمل وعدم استخدامها لا سيما المزدوجة وللسيدات اللاتي تتخطى أعمارهن 40 عامًا ولهن تاريخ وراثي مع أمراض تخثر الدم.