شكرا لقرائتكم مشاهد مبشرة للخير في سماء المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو مشاهد ولقطات من أجواء التقلبات المناخية والطقس البارد في سماء المدينة المنورة، وسقوط خفيف للأمطار.

برد المدينة المنورة

في الفيديو تظهر سماء المدينة المنورة، وعلامات نزول المطر بها وبعض مشاهد تكوّن السحب المهيأة لهطول الأمطار.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين على حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور من أمطار الخير التي هطلت على المسجد النبوي الشريف، معلقة بالقول: “اللهم صيبًا نافعًا، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم اجعلها سقيا رحمة”.

أمطار على القصيم

ونشرت صباح اليوم منطقة القصيم على حسابها بموقع “تويتر”، صورًا تظهر جهود مدني القصيم في متابعة الحالة المطرية، التي تشهدها بعض محافظات المنطقة، بعد أن هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، اليوم، وشملت مدينة بريدة وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

أما عن حالة الطقس اليوم، فمتوقع أن يكون صافيًا مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات نهارًا، وتكون درجات الحرارة العظمى (21°) وهي أقل بـ درجتين عن يوم أمس، أما الطقس مع أذان المغرب سيكون صافيًا مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجات الحرارة (19°) وهي مشابهة لليلة أمس.