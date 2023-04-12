شكرا لقرائتكم تجهيزات مهيبة للمسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفعت الإدارة العامة لشؤون المسجد الحرام الجهازية القصوى للتيسير على المصلين، في أداء النسك والشعائر بهدوء وطمأنينة. لتضم الخطة مجموعة من الإجراءات المتخذة للتيسير على قاصدي المسجد الحرام أداء النُّسُك والصلوات بكل سكينة.

مند بداية شهر رمضان الكريم وصل عدد المصلين والمعتمرين إلى أكثر من 950 ألفًا يوميًا، ما دفع جهاز الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، لرفع الجاهزية في وتيرة العمل واستنفار كافة موارده البشرية ومعداته التشغيلية.

تعقيم المسجد الحرام

وكثفت الرئاسة عمليات التطهير والتعقيم، إذ يقوم أكثر من (4000) عامل وعاملة، بغسيل المسجد الحرام (10) غسلات يوميًّا، واستهلاك أكثر من (80 ألف) لتر من المطهرات في عملية التطهير و(1600) لتر من المعطرات، باستخدام قرابة (15000) لتر من أجل التعقيم.

وأكدت الرئاسة على تجهيز أكثر من (70) فرقة ميدانية تعمل على مدار الساعة في تعقيم جنبات المسجد الحرام كافة وساحاته الخارجية، مع توزيع أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، مع زيادة توزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وصحن المطاف والساحات المحيطة، للضعف وبحوالي (200 ألف) مع قرابة (200) شنطة.

ودعمت الرئاسة عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية وعددها حوالي (370) حقيبة أسطوانية وأكثر من 1400 عامل كما توفر الرئاسة خدمات التنقل لخدمة زوار البيت العتيق بتجهز أكثر من (5000) عربة عادية، وقرابة (3000) عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، وتتوفر في دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي، ويمكن الوصول إليها من أربعة مداخل للمسجد الحرام وهي: مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب 64) مدخل جسر أجياد والسطح.

كما جندت الرئاسة أكثر من (160) مراقبًا على أبواب المسجد الحرام خلال موسم رمضان وفتح (160) بابًا مخصصة لاستقبال المعتمرين والمصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم.

مجال التشغيل

كما وفرت الرئاسة أكثر من (90) مهندسًا وفنيًّا من الكوادر الوطنية في الحرم المكي وساحاته، وعددها أكثر من (200) سلم كهربائي و(14) مصعدًا كهربائيًّا، وكذلك منظومة الصوت المؤلفة من (8000) سماعة تقريبًا و(9) مكبرات صوت.

كما يتواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية، والتأكد من صوت الإمام والمؤذن والجنائز قبل كل فرض إضافة لعمل الاختبارات اللازمة لجميع منظومة الصوت داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.