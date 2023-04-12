السعودية اليوم / اعتقال عنصرين إرهابيين من مدينة كراتشي الباكستانية



إسلام آباد 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

اعتقلت الشرطة الباكستانية عنصرين إرهابيين خلال عملية نفذتها في مدينة كراتشي الجنوبية.

وأفاد نائب قائد شرطة كراتشي حسن سردار نيازي في تصريح صحفي ، أن المعتقلين ينتميان إلى منظمة "جبهة تحرير بلوشستان" المحظورة، وأنهما كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية واغتيالات تستهدف شخصيات مهمة في مدينة كراتشي.

وأضاف أن الشرطة صادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات، ونقلتهم إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم .

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16:15ت م

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