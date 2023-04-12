السعودية اليوم / إنقاذ حياة 13 مواطنًا عانوا من أمراض القصور العضوي



الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الحصول على ستة موافقات للتبرع بالأعضاء من متوفين دماغياً أسهمت في إنقاذ وتحسين جودة حياة 13 مواطناً كانوا يعانون من أمراض القصور العضوي.

وأجرت الفرق الطبية 5 عمليات زراعة كلى لخمسة مرضى عانوا لفترات طويلة من جلسات الغسيل الدموي، إضافة إلى إجراء 5 زراعات كبد لخمسة مرضى آخرين عانوا من أمراض القصور الكبدي، و3 عمليات زراعة رئة لثلاثة مواطنين عانوا من القصور الرئوي.

وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي بأن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى، لافتاً النظر إلى أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين الجهات المعنية كافة, داعياً الله سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن يجزي ذويهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

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16:27ت م

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