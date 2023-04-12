السعودية اليوم / متحف الضيافة بجدة التاريخية يبرز تراث المنطقة وتاريخها



جدة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

يجمع متحف الضيافة بساحة جدة التاريخية قطع أثرية تتعدى أعمارها المائة عام وأكثر، تتنوع ما بين العملات

ويهتم المتحف بالحفاظ على تاريخ وتراث جدة التاريخية والمناطق المحيطة بها قديماً، وإعادة ترميم التالف منها وخاصة ما يخص تاريخ وتراث منطقة البلد، فتجد أركانه بديكوراتها القديمة تضم في جنباتها عملات نقدية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة، وأخرى حديثة من الإصدار الخاص لفئة 20 ريالاً بمناسبة قمة العشرين 2020، إلى جانب أواني أثرية كانت تستخدم في إعداد الشاهي، والذي كانت لا تحلوا جلسة المركاز قديماً إلا بتواجده بشكل أساسي وبنكهاته المختلفة.

وتحيط بالمتحف مواقع وساحات تم تخصيصها لعرض بعض الصناعات القديمة التي كانت تتميز بها المنطقة التاريخية في الماضي، كما تتواجد المقاهي الشعبية والمطاعم الحديثة، والأماكن الترفيهيه بحلتها التراثية التاريخية، والتي حظيت بتوافد أعداد كبيرة من زوار موسم رمضان، حيث جرى توزيع وتقسيم المواقع المحيطة بالمتحف لتتناسب مع جميع الفئات العمرية.

وتجذب الحرف اليدوية القديمة والجديدة التي يتفنن في اتقانها مجموعة من حرفيي جدة التاريخية منها صانع الفخار والخراز لصناعة الأحذية وصانع العقال والنحال، إضافةً إلى الرسامين من أبناء المنطقة والخطاطين، فيما يبدع آخرون بترديد الأهازيج القديمة المتوارثة لدى أهل الحجاز.

// انتهى //

21:41ت م

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جدة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسيجمع متحف الضيافة بساحة جدة التاريخية قطع أثرية تتعدى أعمارها المائة عام وأكثر، تتنوع ما بين العملات السعودية القديمة، والتحف والأواني المنزلية، وأدوات صنع القهوة والشاهي، التي تبرز للزائر مدى الكرم وحسن الضيافة في تلك الحقبة التي كانت تمثلها هذه الأدوات والقطع العريقة.ويهتم المتحف بالحفاظ على تاريخ وتراث جدة التاريخية والمناطق المحيطة بها قديماً، وإعادة ترميم التالف منها وخاصة ما يخص تاريخ وتراث منطقة البلد، فتجد أركانه بديكوراتها القديمة تضم في جنباتها عملات نقدية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة، وأخرى حديثة من الإصدار الخاص لفئة 20 ريالاً بمناسبة قمة العشرين 2020، إلى جانب أواني أثرية كانت تستخدم في إعداد الشاهي، والذي كانت لا تحلوا جلسة المركاز قديماً إلا بتواجده بشكل أساسي وبنكهاته المختلفة.وتحيط بالمتحف مواقع وساحات تم تخصيصها لعرض بعض الصناعات القديمة التي كانت تتميز بها المنطقة التاريخية في الماضي، كما تتواجد المقاهي الشعبية والمطاعم الحديثة، والأماكن الترفيهيه بحلتها التراثية التاريخية، والتي حظيت بتوافد أعداد كبيرة من زوار موسم رمضان، حيث جرى توزيع وتقسيم المواقع المحيطة بالمتحف لتتناسب مع جميع الفئات العمرية.وتجذب الحرف اليدوية القديمة والجديدة التي يتفنن في اتقانها مجموعة من حرفيي جدة التاريخية منها صانع الفخار والخراز لصناعة الأحذية وصانع العقال والنحال، إضافةً إلى الرسامين من أبناء المنطقة والخطاطين، فيما يبدع آخرون بترديد الأهازيج القديمة المتوارثة لدى أهل الحجاز.// انتهى //21:41ت م0189

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.